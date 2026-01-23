L’Inter spazza via il Pisa in rimonta da 0-2 a 6-2

Troppa Inter per il Pisa di Gila
Inter in stile pazza Inter, nerazzurri sotto a sorpresa due a zero col Pisa a San Siro sotto la pioggia che rende più nera che azzurra la serata di San Siro. I ragazzi di Chivu reagiscono ed è pioggia di gol. Da 0-2 a 6-2 per una pazza Inter che lancia la fuga scudetto, le avversarie sono avvertite.
TABELLINO INTER-PISA
Marcatori: 11′, 23′ Moreo (P), 39′ Zielinski (I), 41′ Lautaro Martinez (I), Pio Esposito (45+2′), 80′ Dimarco (I), 90’+2 Mkhitaryan (I)
INTER (3-5-2): Sommer 4; Bisseck 6,5, De Vrij 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 5,5 (dal 34′ Dimarco 8), Sucic 6 (dal 61′ Barella 6), Zielinski 6,5, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 6 (dall’80’ Akanji s.v); Esposito 7 (dal 61′ Thuram 6,5), Lautaro 7 (dall’80 Bonny 6,5).
PISA (3-4-2-1): Scuffet 6,5; Calabresi 6, Coppola 5, Canestrelli 5; Touré 6, Marin 6,5 (dal 46′ Akinsanmiro 6), Aebischer 5,5 (dal 70′ Lorran 6), Angori 5,5 (dal 70′ Leris 6) ; Moreo 7,5, Tramoni 5,5 (dal 46′ Piccinini 5,5); Meister 6 (dal 40′ Durosinmi 5,5).
Arbitro: Marcenaro
Ammoniti: Marin (P), Lautaro Martinez (I), Gilardino (P), Calabresi (P), Akinsanmiro (P), Barella (I)
Espulsi: –