Inter: brutta tegola in vista di Napoli

La partita del San Paolo di sabato prossimo tra Napoli ed Inter ci dirà molto dalle due squadre, ma sopratutto avrà illustri assenze.

Conte non potrà contare sul suo uomo di riferimento a centrocampo, Anguissa sarà costretto ad un lungo stop, ma anche Lukaku che dovrebbe essere recuperato non sarà al massimo della forma contro la sua ex squadra.

Inzaghi invece, avrà le fasce con gli uomini contati, e così dopo le assenze di Carlos Augusto e di Zalewski, ieri sera anche Darmian si è infortunato, e gli unici disponibili saranno Di Marco e Dumfries.