Inter, buone notizie per Inzaghi: Buchanan può esserci contro la Juventus

Buone notizie per Simone Inzaghi, meno buone per quanto riguarda i problemi fisici di Acerbi, Carlos Augusto e Calhanoglu.

Inter, recuperato Buchanan

Come riferisce oggi il “Corriere dello Sport”, l’allenatore dell’Inter avrà Tajon Buchanan a disposizione per il derby d’Italia. L’esterno canadese si era infortunato durante la Copa America con il Canada a luglio procurandosi una frattura alla tibia. Dopo dieci presenze nell’ultimo campionato, ora c’è un’alta probabilità che sarà convocato per la partita di domani contro la Juventus e dovrebbe essere inserito nelle rotazioni infrasettimanali di Simone Inzaghi dalla partita contro l’Empoli.