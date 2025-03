Calhanoglu su Guler: "Spero che venga da noi, anche se non so ancora se sia vero o falso"

Hakan Calhanoglu chiama Arda Güler all’Inter. L’attaccante apprezzato dai Campioni d’Italia che Calha chiama a Milano durante le interviste ai media turchi dopo il match tra Turchia-U mibgheria, finito 3-1 per la formazione allenata da Montella.

Inter, Calhanoglu: “Arda è un giocatore importante”

Il capitano della nazionale turca, Calhanoglu, ha così commentato a fine match, vinto contro l’Ungheria: “È stata una partita molto importante per noi. Siamo molto felici di essere tornati a giocare a Istanbul dopo molto tempo. Tanti tifosi sono venuti qui e ci hanno sostenuto. E abbiamo dato loro questa vittoria come regalo. Ce l’abbiamo fatta, 3-1 è un buon punteggio. Ma non è ancora finita. La prossima partita è molto importante, giocheremo di nuovo contro di loro tra tre giorni. Ora dobbiamo riposare molto bene. Perché 72 ore sono un po’ di tempo per riposare. Abbiamo ottenuto una vittoria importante”.

Hakan ha anche belle parole per un giovane attaccante che sta facendo molto bene, Arda Guler, con il quale vorrebbe giocare insieme all’Inter: “Arda è un giocatore molto importante e un fratello che amo molto. Tutti lo sanno. Certo che vorrei venisse a giocare da noi. Dopotutto, tutti vogliono giocatori di qualità come lui. Ma non so come sia la sua situazione, ecco perché non voglio essere coinvolto, dopotutto lo sa qual è il mio consiglio. Deve giocare di più, se lo merita. Spero che venga da noi, anche se non so ancora se sia vero o falso”.