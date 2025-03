Inter in piena emergenza. La squadra di Simone Inzaghi ha una lunga lista di giocatori infortunati. Il match contro il Napoli, una delle sfide più importanti fino ad oggi, ha messo sotto i riflettori le difficoltà dei nerazzurri. Il tecnico piacentino dovrà inventarsi qualcosa, e sembra averlo già fatto in vista della prossima sfida, quella contro il Feyenoord.

Inter, contro il Feyenoord Bastoni sulla fascia

Alessandro Bastoni è l’ultimo uomo jolly rimasto a disposizione di Simone Inzaghi. Nella sfida al Maradona nessuno ha capito la sua sostituzione, in effetti l’allenatore lo ha mandato negli spogliatoi per tenerlo in salute e forze nei prossimi match, considerando i tanti infortuni. L’azzurro sarà fondamentale visto il calendario ricchissimo di impegni dei nerazzurri.

Domani e previsto il big match valido per gli ottavi di Champions League e vista l’emergenza sugli esterni il tecnico, che contro gli azzurri ha perso anche Dimarco per un risentimento muscolare, sembra orientato a schierare il difensore azzurro come esterno a tutta fascia. Un cambio di ruolo per Bastoni, ma è l’unico modo per fare fronte all’emergenza.