Arriva l’esito degli esami strumentali per Federico Dimarco, fermato da infortunio muscolare durante il big match di sabato scorso contro il Napoli.

Inter, Dimarco verrà rivalutato

Poco fa è arrivato il comunicato emesso dal club nerazzurro: “Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni“.

Un risentimento muscolare del genere richiede uno stop di almeno 20 giorni. Dimarco non prenderà parte al match contro il Feyenoord valido per la Champions League in previsione mercoledì in Olanda. Si spera di averlo per la gara di ritorno a San Siro.