Momento delicato della stagione e l’Inter, non solo per i risultati, ma per il morale. Una squadra a tratti irriconoscibile, soprattutto se confrontata a quella degli anni passati. I nerazzurri hanno bisogno di una ricarica di energia dopo lo scivolone con la Juve.

Inter, una scossa per ricominciare

Un ko indigesto, specie dopo un primo tempo dominato soprattutto in fatto di occasioni da gol. E allora la società manda un segnale e oggi, ad Appiano Gentile, alla ripresa dei lavori dopo un giorno di stacco, è prevista la presenza di Beppe Marotta.

Arriva il presidente, oggi ci saranno con lui anche Piero Ausilio, Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti. Tutti al fianco di Simone Inzaghi per far ripartire la squadra e avviarla con determinazione in vista degli importantissimi impegni: Genoa, Lazio in coppa e poi lo scontro diretto col Napoli. Non è un modo per fare dramma, l’Inter è pur sempre seconda a due punti dal Napoli. Sicuramente, nonostante l’ultimo rallentamento, i nerazzurri potevano essere primi, ma suli può sempre riprovare il colpaccio.