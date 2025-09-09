Cristian Chivu è arrabbiato ed anche preoccupato in vista del big match contro la Juventus. Il tecnico dei nerazzurri è in tensione perché avrà a disposizione Lautaro Martinez solo 48 ore prima della sfida contro la Vecchia Signora.

Inter, Lautaro si unirà alla squadra direttamente venerdì, giorno prima del derby d’Italia

L’Argentina giocherà nella notte fra martedì e mercoledì (in Italia sarà l’una) in casa dell’Ecuador, per le qualificazioni al Mondiale sudamericane. Lautaro ha giocato una parte della gara contro il Venezuela e ha fatto anche gol e dovrebbe partire titolare contro l’Ecuador.

Dopo il match il giocatore partirà alla volta dell’Italia, arriverà a Milano, se tutte le coincidenze filano liscio, nel pomeriggio di giovedì. Impossibile prendere parte all’allenamento di giovedì, l’attaccante si unirà alla squadra solo venerdì, il giorno prima del Derby d’Italia. Le squadre scenderanno in campo alle 18 di sabato allo Stadium, dove Lautaro Martinez non sarà proprio riposato.

Va detto che non è la prima volta che gli capita e ci sono anche dei precedenti molto positivi, in cui, al ritorno di una faticosa trasferta intercontinentale, Lautaro ha giocato e segnato. Tutto da vedere.