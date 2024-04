Inter, con la vittoria dello scudetto salirebbero i ricavi | Tredici milioni in più rispetto allo scorso anno

L’Inter è pronta a festeggiare la sua seconda stella, dopo la vittoria di ieri sera contro l’Empoli per 2-0 i nerazzurri si avvicinano ulteriormente al traguardo. Basteranno due vittorie per presentarsi al derby contro il Milan per giocarsi il match point scudetto.

Inter, fino a 100 milioni i ricavi della vittoria del campionato

La possibile vincita dei nerazzurri della Serie A porterebbe dei ricavi notevoli come riferisce “Calcio e Finanza” in una nota del club interista definisce come la cifra sia di 78 milioni garantiti minimi che arriverebbero a salire fino a 100 milioni in caso di vittoria del campionato. Rispetto allo scorso anno che era arrivata in terza posizione in classifica l’Inter incasserebbe circa 13 milioni di euro in più. Oltre a tutto ciò ci saranno anche dei bonus previsti dagli sponsor per quanto riguarda le prestazioni sportive oltre ai fissi che percepiscono già le finanze del club. Ulteriori fattori in più per i ricavi dei nerazzurri.