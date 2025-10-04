Inter-Cremonese, le ultimissime sulle formazioni

Inter in campo a San Siro, i nerazzurri di Chivu ospitano la sorpresa Cremonese. Il tecnico dei nerazzurri lancia dal 1′ Bonny, l’ex Parma agirà al fianco di capitan Lautaro Martinez. Tra i pali spazio a Sommer.
Inter-Cremonese, le formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli. All. Nicola.