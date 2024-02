Inter, dai piedi di Calhanoglu a Lautaro | Ecco come Inzaghi ha vinto il derby d’italia

Senza dubbio uno dei migliori in campo dell’Inter è stato Calhanoglu, partita sontuosa del centrocampista turco che come un direttore d’orchestra ha diretto grazie alle sue geometrie una grande partita della sua squadra.

Inter, la chiave tattica grazie a Lautaro

Lo spiega il “Corriere dello Sport” così: “La regìa sublime di Calhanoglu nel Derby d’Italia si racconta anche attraverso la scelta precisa di Inzaghi. Thuram prima punta e il ‘sacrificio’ tattico di Lautaro Martinez, non solo perché sa venire incontro alla palla e fa spesso quel movimento, come è accaduto domenica a San Siro. Il Toro si è mosso da trequartista e, galleggiando davanti ai tre difensori centrali della Juve, si infilava tra le linee ricevendo il passaggio ogni volta in cui Locatelli provava a salire”.