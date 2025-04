Inter, delusione Taremi e Asllani: addio a fine stagione?

Il calciomercato dell’Inter non si ferma mai, non solo per i giocatori in entrata, anche per uscite e rinnovi. Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti, come Asslani e Taremi.

Inter, valige pronte per Taremi e Asslani

Taremi e Asllani hanno bruciato l’ultima chance di rimanere all’Inter, soprattutto dopo la chance che Simone Inzaghi ha dato loro nella semifinale di Coppa Italia. La delusione è legata soprattutto all’iraniano, arrivato in estate con aspettative altissime e che non si è integrato negli schemi di Simone Inzaghi: solo tre gol, di cui due su rigore Anche per l’albanese alla terza stagione in nerazzurro sarà separazione.

In questo stagione l ‘Inter ha capito che i due giocatori non sono cambi all’altezza rispettivamente di Lautaro o Thuram e di Calhanoglu. Per entrambi sarà addio, a patto di trovare squadre in giro per l’Europa (e non solo) che prendano, nel caso di Taremi, in carico un ingaggio di 3 milioni netti a stagione (e fino al 2027).er