Inter, derby di mercato per Gudmundsson: la Juventus prova il sorpasso

Nonostante la cessione di Valentin Carboni sia ormai ai dettagli, il parco attaccanti dell’Inter è ancora saturo di calciatori destinati a lasciare Milano durante questa estate, e soltanto quando verrano formalizzate tutte le vendite, Marotta e Ausilio potranno immergersi nel mercato per strappare Gudmundsson al Genoa.

Inter, la Juventus prova a sbaragliare la concorrenza per Gudmundsson

Negli scorsi giorni l’Inter aveva provato a capire le intenzioni dei rossoblù con un’offerta conoscitiva, provando a convincere il presidente Zangrillo a lasciar partire l’islandese in prestito con diritto di riscatto, formula non gradita dai liguri che vogliono vendere il loro top player solo con un trasferimento secco senza pagamenti dilazionati.

Malgrado i neroazzurri sembrassero essere gli unici a non aver mollato la pista Gudmundsson, Gianluca Di Marzio ha svelato come in realtà sul calciatore sarebbe ripiombata la Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic di livello.

Ecco le sue parole a Sky Sport:

“Non c’è soltanto l’interesse dell’Inter su Albert Gudmundsson. Sul giocatore islandese infatti potrebber arrivare anche la Juventus. Insomma, si accende il mercato attorno al profilo di Albert Gudmundsson. Oltre all’Inter infatti, sul giocatore potrebbe arrivare anche la Juventus. Entrambe le società stanno studiando la formula utilizzata anche per Sandro Tonali: un prestito molto, circa sui 10 milioni, e un diritto di riscatto sui 15 milioni di euro. Rimane di capire che il Genoa accetterà questa modalità di trasferimento”.