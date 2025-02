Il portierone della Nazionale italiana, ex Milan, attualmente tra i pali del PSG è in scadenza con i francesi. Gigi Donnarumma potrebbe anche lasciare Parigi, tutto dipende anche dalle offerte che riceverà. Alla finestra ci sono decine di club, tra questi spunta anche l’Inter per il dopo-Sommer.

Inter, Donnarumma nel mirino per il mercato estivo

Il club parigino, così come dichiara Rmc Sport, non ha più intenzione di fare grandi pazzie, ma soprattutto di non ha più intenzione di convincere i giocatori a restare facendo offerte stratosferiche. Intanto il numero uno di Castellamare di Stabia dovrà accettare le condizioni poste dal Psg se l’intenzione è quella di restare in Ligue 1: non è detto, quindi, che l’ex Milan riesca a incassare i 7 milioni di euro netti (più di 12 lordi) garantiti finora in base a quanto pattuito al momento dell’arrivo del 2021 dal Milan a parametro zero.

I transalpini si dicono fiduciosi di raggiungere un accordo con il portiere che intanto si confronta con Raiola e il suo team. Intanto, alla finestra, numerosi club osservano per capire come si evolverà la vicenda tra estremo difensore e club. Tra le società che tengono d’occhio Donnarumma c’è anche l’Inter, pronta a valutare l’eventuale ingaggio del portiere. Donnaruma però, anche in questo caso, dovrebbe ridursi di un bel po’ lo stipendio, difficile che la società della Beneamata sia in grado di sostenere cifre così elevate. L’unica certezza è che senza rinnovo entro l’estate con il Psg, Gigio è destinato davvero cambiare aria a giugno.