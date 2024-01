Inter, dopo Taremi e Zielinski si vuole chiudere il rinnovo di Lautaro | Le ultime

L'Inter si sta per assicurare due rinforzi importanti per la prossima stagione

La Gazzetta dello Sport assicura che mancano solo gli ultimi dettagli per ufficializzare i due acquisti a parametro zero che l’Inter avrà a disposizione per la prossima stagione. Si tratta di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Sono due giocatori di qualità ed esperienza, perfetti per rinforzare la rosa di Inzaghi che già sta facendo benissimo in questa stagione. L’attaccante del Porto vanta più di 200 gol in carriera, mentre il centrocampista polacco milita in Serie A dal 2012.

Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro

Nel frattempo l’entourage nerazzurro punta a chiudere in tempi brevi il rinnovo del suo capitano. Come ha dichiarato il suo agente Camaño non si è ancora trovato un accordo, ma c’è molta fiducia vista la volontà del giocatore di rimanere a Milano.