L’Inter blinda Taremi per giugno | Dopo la Coppa d’Asia è atteso a Milano

Contratto pronto per l'attaccante del Porto

Mehdi Taremi è stato inseguito a lungo dal Milan in estate ma alla fine saranno i cugini nerazzurri a spuntarla e acquistarlo a zero. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’attaccante ha agevolato il suo trasferimento all’Inter e comprendendo il cambiamento del Decreto Crescita ha deciso di abbassare le sue richieste pur di trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi.

I dettagli dell’accordo con l’Inter

Taremi firmerà un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione per due anni con opzione per il terzo. L’iraniano terminerà la Coppa d’Asia con la sua nazionale per poi mettere la firma sull’accordo trovato con la società nerazzurra.