Inter, per Sensi al Leicester si chiude nelle prossime ore | Il motivo

Il trasferimento di Sensi al Leicester dovrà ancora attendere. Il calciatore ex Sassuolo, che tornerà solamente in Italia nella prossima settimana, è sempre più vicino alla sua nuova esperienza anche se c’è ancora qualche nodo da sciogliere che però non dovrebbe far preoccupare.

Calciomercato Inter, addio Sensi: scelto il nuovo club

“Il Leicester City è fiducioso di concludere l’accordo con Stefano Sensi all’inizio della prossima settimana, non appena l’Inter tornerà dall’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Tutte le parti sono sul punto di chiudere l’affare”. Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano.