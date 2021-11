Inter, bocciato e in uscita | Il giocatore obiettivo del Barcellona

Inter, Dumfries potrebbe salutare a fine stagione

L’olandese Dumfries oggetto al momento misterioso, arrivato con grandi aspettative, l’esterno ex PSV al momento non è riuscito a conquistarsi un ruolo da protagonista. Prestazioni non esaltanti e qualche errore di troppo, giocatore giovane in cerca della giusta identità, al momento riserva di Darmian.

LEGGI ANCHE

PIF-Inter, trattativa in stand-by

Dumfries piace al Barcellona. I blaugrana sarebbero pronti ad offrire una cifra importante, di poco superiore ai 20 milioni di euro. L’ex Psv rappresenta più che un’idea i blaugrana vorrebbero portarlo a Barcellona facendolo maturare all’ombra di Dani Alves, tornato in maglia blaugrana chiamato da Xavi.