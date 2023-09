Inter, Dzeko shock: “Sarei rimasto volentieri all’Inter. Lukaku mi ha sorpreso”

L’arrivo di Marcus Thuram e l’intesa che il francese ha trovato con Lautaro Martinez non stanno di certo facendo rimpiangere ai tifosi dell’Inter il reparto offensivo della passata stagione, che ha visto gli addii di Romelu Lukaku e di Edin Dzeko.

Ed è proprio quest’ultimo ad essersi espresso in merito alla vicenda legata a Lukaku in un’intervista per Prime Video, in cui ammette di essere rimasto sorpreso dal suo mancato ritorno all’Inter nella finestra estiva di mercato.

Le parole di Edin Dzeko

“Io sarei rimasto molto volentieri, all’Inter stavo veramente benissimo. Guardando la scelta su di me ero sicuro che l’Inter l’avesse fatta anche per dare più fiducia a Lukaku e non avere un giocatore diciamo importante come me che gli avrebbe potuto dare un po’ di fastidio e che magari non lo avrebbe fatto essere sempre titolare, per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è andato all’Inter”.