Calciomercato Milan, Dzeko chiama Krunic | Cessione ad un passo

Rade Krunic è sempre più vicino a lasciare il Milan. Il centrocampista rossonero, è stato messo da diverse settimane sul mercato, visti anche i numerosi acquisti fatti dalla società di Via Turati. L’ex calciatore dell’Empoli ha diversi estimatori in Turchia, e una di questi è il Fenerbahce, squadra che ha da poco preso Edin Dzeko e sarebbe pronta ad offrire 5 milioni di euro per il bosniaco.

Calciomercato Milan, Krunic sempre più vicino alla Turchia

Secondo il portale Fanatik, nelle prossime ore ci sarà un’altra proposta da 7 milioni di euro più bonus che potrebbe convincere i rossoneri a vacillare, visto che chiedono sempre 12 milioni di euro. Una volta ceduto il calciatore, i rossoneri lavoreranno per chiudere in maniera definitiva il mercato.