Inter-Empoli, a caccia dello scudetto | Le scelte di Inzaghi

Inter, è caccia allo scudetto. Contro l’Empoli un’altra gara da vincere e altri tre punti da conquistare, per strappare la matematica prima possibile e cucirsi sul petto lo scudetto numero 20 della storia nerazzurra. Festa tricolore nel derby o addirittura prima? In casa Inter non si vuol pensare alla classifica, gara dopo gara da vincere attendendo la grande festa, questo l’imperativo ad Appiano Gentile. Contro l’Empoli tra i pali ci sarà Sommer, recuperato il portiere svizzero. In attacco la coppia Lautaro Martinez-Thuram.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.