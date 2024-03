Inter-Empoli, le scelte di Inzaghi | Le probabili formazioni

Inter, obiettivo scudetto. Nella sfida di pasquetta con l’Empoli obiettivo tre punti, una vittoria per avvicinare ancora di più l’obiettivo scudetto. Inzaghi studia l’11 migliore per affrontare i toscani, tra i pali ci sarà Sommer, il portiere ha recuperato dall’infortunio subito in nazionale. In difesa spazio ad Acerbi, reparto d’attacco con la coppia d’oro composta da Thuram e capitan Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.