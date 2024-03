Inter-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter vuole tornare a vincere per mettere al sicuro il primo posto in classifica ma nell’ultimo match giocato contro l’Empoli a San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno perso 0-1. All’andata vinse l’Inter per 0-1 al Castellani con gol di Dimarco. Il match sarà visibile su DAZN lunedì 1 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Kovalenko, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola