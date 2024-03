Inter, Arnautovic verso l’addio | E’ già pronto il suo sostituto

Aspettando la partita contro l’Empoli, in casa Inter ci si interroga sugli acquisti futuri visto che sia Sanchez che Arnautovic potrebbero lasciare presto Milano. “Perché Arna tra pochi giorni compirà 35 anni e la propensione agli infortuni non lascia tranquilli in vista della prossima stagione, che si annuncia massacrante tra Champions allargata e un Mondiale per club a giugno 2025 che potrebbe durare anche un mese”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Inter, ecco quanto pesa l’ingaggio di Arnautovic

E poi ancora: “L’austriaco tra l’altro non ha lasciato il segno nemmeno quando Inzaghi ha potuto contare su di lui. E’ fermo a due reti in campionato e altrettante in Champions. Quella contro l’Atletico, nell’andata degli ottavi di Champions, poteva rappresentare una svolta. Invece sono arrivati prima l’infortunio e poi l’eliminazione. Anche se ha un altro anno di contratto e uno stipendio ingombrante da 3,5 milioni netti”.

“Altro fattore di peso, visto che l’Inter dovrà gestire un monte ingaggi destinato a crescere con gli arrivi di Zielinski e Taremi. Proprio l’iraniano occuperà la terza casella in attacco, alle spalle degli intoccabili Lautaro e Thuram. Visto che nel mirino di Marotta e Ausilio è entrato anche il genoano Gudmundsson e che andrà valutata pure la posizione di Sanchez (senza dimenticare che dal Monza tornerà il gioiellino Carboni), ecco che il futuro interista di Arnautovic al momento va ritenuto come minimo in bilico“, chiude così la Rosea.