Inter Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Reduce dal pareggio per 0-0 con l’Atalanta che ha comunque aumentato il divario con il Milan secondo in classifica (che ha perso contro lo Spezia a San Siro), l’Inter può concentrarsi sulla sfida di coppa Italia dove arriva l’Empoli di Andreazzoli. I toscani sono una delle rivelazioni stagionali e puntano al colpaccio con Cutrone che sente aria di derby e che ha già punito i nerazzurri in uno scontro di coppa.

Inter Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Correa

Empoli (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Mancuso

Inter Empoli, i precedenti

Ci sono stati 10 precedenti tra le due squadre che hanno visto l’Inter prevalere in 9 occasioni con 1 pareggio. L’ultimo scontro risale ai quarti di finale della stagione 06/07 con un doppio 2-0 inflitto dai meneghini agli avversari. All’andata, al Castellani, segnarono Cordoba e Adriano, mentre al ritorno, a San Siro, furono decisivi i gol di Grosso e Cambiasso.

Inter Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Italia 1