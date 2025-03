Inter, fari puntati su Jonathan Tah: Possibile colpo a parametro 0

Negli ultimi anni, l’Inter ha dimostrato una spiccata abilità nel muoversi con largo anticipo sul mercato, puntando su operazioni a costo zero per rinforzare la rosa con giocatori di livello internazionale. Gli acquisti estivi di Taremi e Zielinski infatti ne sono un chiaro esempio. Tuttavia, visto l’obiettivo di ringiovanire la squadra, la dirigenza sta virando verso una nuova filosofia, privilegiando profili di maggiore prospettiva. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, nonostante la linea verde adottata dal club nerazzurro, un nome che potrebbe rappresentare un’ eccezione è quello di Jonathan Tah. Il centrale tedesco, classe 1996, si svincolerà a giugno dal Bayer Leverkusen e sta attirando l’attenzione di diversi top club europei.

Inter-Tah, occhio alla concorrenza dei top club europei

L’ Inter non è l’unica società a monitorare da vicino la situazione di Tah. Il Barcellona ed alcuni club di Premier League hanno già manifestato interesse per il difensore, rendendo la corsa ad un suo eventuale acquisto particolarmente competitiva. Con 40 presenze stagionali, condite da 2 gol e 1 assist, il tedesco ha dimostrato di essere un autentico pilastro per Xabi Alonso, con quest’ultimo che farebbe di tutto per trattenerlo in Germania.