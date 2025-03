Inter – Feyenoord, probabili formazioni e dove vederla

Una pratica da chiudere l’Inter di Inzaghi, forte del netto 0-2 della gara d’andata, – con reti di Thuram e Lautaro Martinez – disputata meno di una settimana fa al De Kuip. Una qualificazione in tasca che, tuttavia, non permette di abbassare la guardia ai nerazzurri. La gara, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Inter – Feyenoord, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

FEYERNOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Sliti, Ivanusec; Carranza. All. Van Persie.