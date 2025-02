Inter – Fiorentina, i nerazzurri preparano la sfida di lunedi | Le formazioni

Inter in campo lunedi sera contro la Fiorentina, riscattare la clamorosa debacle di qualche giorno fa l’obiettivo di Inzaghi e i suoi. Un match da vincere a tutti i costi per restare in scia al Napoli. Niente ritiro, questa la decisione di Inzaghi, un pò di riposo per ricaricare le batterie prima della supersfida di lunedi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Cataldi; Folorunsho, Gudmundsson, Zaniolo; Kean. All. Palladino.