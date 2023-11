Inter-Frosinone, le ultimissime sulle formazioni

Inter-Frosinone, i nerazzurri cercano il sorpasso nel posticipo

Buone notizie per Simone Inzaghi: torna Arnautovic tra i disponibili, che partirà dalla panchina. Attacco titolarissimo per i nerazzurri con la coppia Thuram–Lautaro Martinez. In mezzo al campo i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, sostenuti da Dumfries e Dimarco. Difesa affidata a Darmian, De Vrji e Bastoni, davanti a Sommer. Di Francesco pronto a puntare ancora su Cuni, preferito a Cheddira, come unica punta, supportato da Reiner, Soulé e Ibrahimovic sulla trequarti. In mediana il duo Mazzitelli–Barranechea. In difesa Okoli e Romagnoli centrali con Oyono e Marchizza sui lati. Tra i pali c’è Turati.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Reinier, Soulé, Ibrahimovic; Cuni. All. Di Francesco.