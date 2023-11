Durante la partita Inter-Frosinone a San Siro è stato fischiato un rigore su Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter è stato atterrato dal difensore Ilario Monterisi. Il rigore sarebbe solare, secondo La Gazzetta dello Sport. Il Frosinone non ha avanzato alcuna protesta.

Il rigore su Thuram | Le parole della Rosea

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi in merito al rigore su Thuram, il quale è stato arpionato da Monterisi. Queste sono le parole riportate dal quotidiano sulla moviola: “Il rigore per l’intervento di Monterisi su Thuram è solare, nessuno del Frosinone protesta e pure il check Var per un possibile fallo del francese è un pro forma. Nel primo tempo Dionisi valuta correttamente sia un intervento in area di Monterisi su Lautaro – prima prende la palla -, sia quello di Lirola su Mkhitaryan, anche questo senza fallo. In entrambi i casi, il controllo del Var conferma la decisione”.