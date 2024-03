Inter, Griezmann recupera per il ritorno | Il francese ci sarà al Metropolitano

Come conferma La Gazzetta dello Sport, Antoine Griezmann è stato convocato per la sfida contro l’Inter di domani alle 21:00 al Civitas Metropolitano. Il francese si era fatto male alla caviglia destra nella partita di andata al Meazza e da quella sera non era più stato convocato da Simeone. Questa però è la partita più importante della stagione per l’Atletico Madrid, e la sua stella non può mancare.

Griezmann giocherà anche se non al 100%

Griezmann si era già allenato con i compagni venerdì scorso, ma per precauzione non è entrato nella lista dei convocati per Cadice, dove i Colchoneros hanno perso 2-0 e hanno adesso solo due punti di margine sull’Athletic Bilbao per difendere il quarto posto. La caviglia del diavoletto francese continua a migliorare, ma anche in caso non sia completamente guarito scenderà in campo contro l’Inter, anche con un’infiltrazione se necessario.