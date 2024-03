“Griezmann non sarà disponibile per domani; non sappiamo se ce la farà per la partita con l’Inter, altrimenti per il Barcellona. L’ambizione è bella, è bello avere obiettivi importanti, tutti i ragazzi vogliono vincere, nel quartiere con gli amici si vuole vincere, l’ambizione è sempre buona”.

Sono queste le parole del Cholo Simeone in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Liga contro il Cadice.