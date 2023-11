L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic potrebbe rientrare contro il Salisburgo per la sfida di Champions League di mercoledì 8 Novembre, come riferisce fcinternews.it. L’ex Bologna è fermo dal match del Castellani contro l’Empoli, vittima di una distrazione muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo. Nelle ultime due sessioni di allenamento in vista del match contro l’Atalanta, compresa quella odierna, il classe ’89 è tornato a lavorare in maniera produttiva anche se pur sempre a parte. Si spera in un suo ritorno, perlomeno in panchina, contro gli austriaci.

Allarme attacco e i tempi di recupero di Cuadrado

Il ritorno dell’austriaco è fondamentale per Simone Inzaghi in vista di un calendario che si farà sempre più fitto in vista della fine dei gironi di Champions e la sosta nazionali. Attualmente il mister nerazzurro ha a disposizione solo Thuram, Lautaro Martinez e Sanchez. Lo spettro di Taremi si aggira sempre di più nei pressi della Pinetina. Condizioni un po’ più gravi quelle riguardanti Cuadrado. Per il colombiano si aspettano responsi più confortanti nei prossimi giorni.