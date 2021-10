Inter, il cileno pronto a fare lo sgambetto alla sua ex squadra?

Il centrocampista cileno questa sera ritrova la squadra in cui è stato protagonista nella sua prima avventura italiana.

Inzaghi può sorridere perché finalmente ha ritrovato il vero Vidal. Il centrocampista cileno è stato importantissimo nella vittoria contro lo Sheriff Tiraspol e questa sera può rappresentare un’arma in più per l’allenatore ex Lazio nella gara contro la sua ex squadra.

Vidal ritroverà la Juventus, squadra che lo ha lanciato in Italia e club che gli ha permesso di vincere lo scudetto grazie ad Antonio Conte che ha ritrovato poi all’Inter.

Inter, Vidal insidia Calhanoglu?

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno provato a cedere il giocatore più titolato della rosa quest’estate, tentativo andato a vuoto però visto l’alto ingaggio del centrocampista. Il cileno ha un contratto che scade a giugno prossimo anche se a suon di prestazioni potrebbe convincere la dirigenza interista a rinnovargli il contratto, magari proprio a cominciare da stasera dove probabilmente partirà titolare nel derby d’Italia contro la Juventus, soffiando il posto a Calhanoglu, che tornerà utile visto il prossimo turno infrasettimanale.