Inter, il futuro di Zhang si deciderà nei prossimi mesi | La situazione

L’Inter è molto vicina ad ottenere il suo ventesimo scudetto, che porterebbe la seconda stella sulla maglia. Nel frattempo, però Steven Zhang sembra allontanarsi sempre di più dai nerazzurri.

Inter, Zhang sempre più lontano dai nerazzurri

Il presidente nerazzurro Zhang non torna in Italia dallo scorso luglio e quasi sicuramente salterà pure i festeggiamenti per il probabile scudetto. Nel frattempo, si avvicina la scadenza del prestito di Oaktree. Secondo il Corriere dello Sport, qualcuno sostiene che il presidente nerazzurro abbia un asso nella manica e che sia pronto a giocarselo. Intanto oggi ci sarà una nuova udienza per la richiesta, sempre della China Construction Bank, che Steven, in qualità di presidente, riceva un suo stipendio dall’Inter, in modo tale da poterlo pignorare.