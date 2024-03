Inter, il punto sui rientri: Thuram e Acerbi da domani in gruppo

Secondo quanto riporta TMW, Marcus Thuram e Francesco Acerbi avrebbero svolto un buon allenamento nella giornata di oggi e dunque da domani potrebbero tornare in gruppo. L’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di averli a disposizione per la gara contro il Genoa, ad oggi questo obiettivo è molto probabile, ma starà poi al tecnico valutare il minutaggio da concedere ad entrambi.

Inter, le condizioni di Calhanoglu e Frattesi

In casa Inter arrivano buone notizie anche per Hakan Calhanoglu, il centrocampista tornerà presto a lavorare con la squadra per puntare ad esserci contro il Bologna. Mentre Frattesi ha già recuperato dal problema avvertito nella gara contro l’Atalanta e non svolgerà ulteriori esami nelle prossime ore.