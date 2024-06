Inter, in arrivo offerte arabe per Pavard | La posizione del giocatore

Pronto il blitz arabo per il difensore ex Bayern

Sono ormai 48 le ore che dividono il calcio europeo dall’inizio del mercato, che anche quest’anno è pronto a regalare emozioni contrastanti ai tifosi, timorosi di perdere alcuni dei propri beniamini e carichi di aspettative per i nuovi innesti che faranno parte della loro rosa, che lotterà per i propri colori la prossima stagione.

Inter, NO di Pavard all’Arabia

Per l’Inter il mercato è entrato nel vivo subito dopo la sessione invernale, durante la quale Marotta e Ausilio erano già proiettati sui colpi che avrebbero voluto mettere a segno durante l’estate, riuscendo a battere la forte concorrenza sia per Zielinski che per Taremi, che dal 13 luglio prenderanno parte al ritiro pre-campionato dei neroazzurri.

A spaventare però i tifosi interisti sono state le recenti voci su Benjamin Pavard, accostato ai ricchi club arabi, pronti a spendere grosse cifre per il difensore di Inzaghi, che secondo Fabrizio Romano avrebbe già espresso il proprio dissenso verso la destinazione asiatica, entusiasta di rappresentare l’Inter e di vivere a Milano le sue prossime stagioni.