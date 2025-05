Inter in campo a Como, Inzaghi sceglie il turnover | Le formazioni

Inter ospite del Como, addio sogno scudetto?

L’Inter probabilmente crede poco nel sogno scudetto, questa sera a Como ampio turnover vista Champions League per i nerazzurri. Spazio in attacco alla coppia Correa – Taremi, giusto non provarci fino alla fine dando spazio ai titolarissimi? Una domanda dalla difficile risposta. Il 31 l’Inter sarà impegnata a Monaco di Baviera nella finale Champions, per lo scudetto servirebbe un clamoroso passo falso del Napoli impegnato in casa con il Cagliari, poche le chance il pensiero in casa Inter, meglio preservare i migliori per la finale Champions.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-INTER

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Jack, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Taremi, Correa. All. Inzaghi.