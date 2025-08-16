Inter in forma campionato, con l’Olympiacos vittoria convincente (2-0)

Inter in forma campionato, a Bari contro l’Olympiacos arriva una vittoria. Due a zero firmato Dimarco e Thuram e buoni segnali dal gruppo e dai nuovi. Ora testa al campionato, il periodo dei test è terminato. Testa alla prima di campionato attendendo aggiornamenti dal mercato.

TABELLINO INTER-OLYMPIACOS 2-0

Marcatori: 16′ Dimarco, 53′ Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (61′ Bisseck) Acerbi (71′ De Vrij), Bastoni; (71′ Darmian) Dumfries (81′ Zalewski), Sucic (61′ Zielinski), Barella (81′ Asllani), Mkhitaryan (61′ Calhanoglu), Dimarco (29′ Luis Henrique); Lautaro Martinez (71′ Pio Esposito), Thuram (71′ Bonny). Allenatore: Chivu.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Kalogeropoulos, Biancone (71′ Pirola), Onyemaechi; Dani Garcia, Mouzakitis (81′ Scipioni); Strefezza (71′ El Kaabi), Diogo Nascimento, Cabella; Yazici (61′ Liatsikouras). Allenatore: Mendilibar

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Dimarco (I) Onyemaechi (O), Lautaro (I)

Espulsi: –