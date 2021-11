Inter, le condizioni di De Vrij: ci sarà contro il Napoli?

Il centrale si è fatto male nell’ultima gara con la nazionale olandese

Il responso dell’infermeria è meno peggiore di quello che ci si aspettava, ma comunque lascia Simone Inzaghi inevitabilmente scontento. Gli esami strumentali per Stefan De Vrij hanno scongiurato uno stiramento, ma hanno evidenziato comunque un risentimento agli adduttori. In parole povere il centrale olandese tornerà a Milano e dovrà saltare il big match della prossima giornata contro la capolista Napoli.

LEGGI ANCHE

PIF-Inter, Zhang passa il testimone| Cambio di proprietà

Inter, idea a sorpresa in attacco| Top player in arrivo

De Vrij era dovuto uscire durante l’ultima partita giocata dall’Olanda contro il Montenegro al 90′, lasciando il posto allo juventino De Ligt, perché aveva avvertito un dolore all’adduttore. Fortunatamente non dovrebbe essere nulla di grave con il difensore che dovrebbe tornare in campo in un paio di settimane. Intanto, però, per la sfida contro il Napoli si scalda Andrea Ranocchia che sembra il candidato principale per partire da titolare al centro della difesa a 3.