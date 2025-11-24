Inter, infortunio Dumfries I la situazione

Peggiora la situazione di Dumfries. L’infortunio del calciatore olandese sembra essere peggio del previsto e i tempi di recupero si sono rivelati maggiori del previsto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Inter, i quattro match che salterà Dumfries

Il numero 2 neroazzurro si era infortunato alla tegola durante Inter – Lazio, da lì il calciatore non è potuto scendere in campo nelle ultime partite, ma lo stop sembra essere destinato ad allungarsi. Nel dettaglio Dumfries non sarà a disposizione contro: Atletico Madrid (Champions League), Pisa (Serie A), Venezia (Coppa Italia) e infine il Como (Serie A).

La speranza dei neroazzurri è che l’esterno possa tornare in campo per la sfida europea contro il Liverpool, ma solo nelle prossime settimane si potrà definire i tempi di recupero. Per adesso Dumfries rimane sotto osservazione.