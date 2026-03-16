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martedì, Marzo 17, 2026
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Inter, infortunio Mkhhitaryan: risentimento bicipite

Di
Anna Rosaria Iovino
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inter calcio
L’urlo di Henrikh Mkhitaryan ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

In casa Inter nuovo infortunio. Problemi per Mkhitaryan, che si è fermato dopo la sfida pareggiata contro l’Atalanta sabato scorso. Per il giocatore un risentimento al bicipite femorale, che sarà rivalutato nei prossimi giorni e salterà la sfida di domenica 22 marzo in casa della Fiorentina.

Inter, ko per Mkhitaryan: out contro la Fiorentina

L’obiettivo dell’Inter è averlo a disposizione dopo la sosta per il match di San Siro contro la Roma, quindi dal 5 aprile. Se non riuscirà a recuperare per quella gara, proverà a esserci per la partita dopo, in casa del Como, in programma il 12 aprile. Nulla di grave, ma l’armeno dovrà stare fuori almeno due settimane per il risentimento subito.

A dare la notizia ufficiale è la stessa Inter con un comunicato. Il comunicato dell’Inter: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

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