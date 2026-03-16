Inter, infortunio Mkhhitaryan: risentimento bicipite

L’obiettivo dell’Inter è averlo a disposizione dopo la sosta per il match di San Siro contro la Roma, quindi dal 5 aprile. Se non riuscirà a recuperare per quella gara, proverà a esserci per la partita dopo, in casa del Como, in programma il 12 aprile. Nulla di grave, ma l’armeno dovrà stare fuori almeno due settimane per il risentimento subito.

A dare la notizia ufficiale è la stessa Inter con un comunicato. Il comunicato dell’Inter: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.