Problema muscolare per De Vrij in allenamento con la nazionale olandese

Si ferma De Vrij, Inter nei guai

In casa Inter si è fermato Stefan De Vrij per infortunio nel ritiro con la nazionale olandese. Dai primi riscontri si tratterebbe di un problema muscolare accusato in allenamento, e stando dalle prime indicazioni dovrebbe saltare le gare amichevoli con Scozia e Germania. Il difensore olandese dovrà essere monitorato nelle prossime ore secondo quanto riporta “FCInter1908.it”.