Inter, Inzaghi pensa a Frattesi titolare | Grande occasione per l’italiano

L'infortunio di Barella e la forma non eccelsa di Mkhitaryan possono aprire una grande opportunità per Davide Frattesi, che scalpita per diventare titolare.

Dopo una stagione passata da dodicesimo uomo nell’Inter dello scudetto, da quest’estate il ruolo di Frattesi è quasi diventato un caso per Inzaghi, che continua a preferirgli Barella e Mkhitaryan in mediana. Ma ora, visto l’infortunio di Barella e le prestazioni non eccelse dell’armeno, Inzaghi sta pensando di ridisegnare il centrocampo e trovare un posto, più o meno fisso, per il centrocampista italiano.

Inter, Frattesi sostituirà Barella infortunato | Ma occhio alle gerarchia con Mkhitaryan

Con ogni probabilità, Barella rimarrà fuori fino alla prossima sosta per le nazionali e Frattesi andrà ad ereditare quel ruolo, con un ballottaggio aperto sull’altra mezzala tra Mkhitaryan e Zielinski. Ma poi, anche nel momento in cui tornerà Barella, Frattesi potrà mettere pressione su Mkhitaryan che quest’anno sembra un po’ più appannato rispetto alle ultime due stagioni. Finalmente la grande occasione che il centrocampista italiano meritava, nella squadra campione d’Italia.