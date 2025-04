Inter, Inzaghi resta anche senza trofei?

Inter, pronto il prolungamento per Inzaghi

Settimana importante per il prosieguo di stagione dell’Inter, impegnata sul doppio fronte campionato e Champions League, dove rimane l’occasione di conquista della finale di Monaco. Stando a quanto riferisce SportMediaset, non sussistono pressioni riguardanti una possibile separazione di con Simone Inzaghi. Infatti, le parti continueranno insieme a prescindere dal risultato della stagione. Il tecnico nerazzurro continuerà ad essere la guida del club. Prolungamento già pronto, dato il contratto in scadenza nel 2026, anche in caso di chiusura senza titoli.