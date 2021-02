Juventus, vendetta servita a San Siro

La gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter-Juventus è stata vinta dai bianconeri che, dopo aver subito la sconfitta contro i nerazzurri in campionato, si vendicano in Coppa Italia. Una doppietta di Ronaldo, in risposta al gran gol di Lautaro Martinez, regala la vittoria alla Vecchia Signora.

Pirlo: “Abbiamo fatto un passo avanti”

Il tecnico della Juventus, a fine gara, parla ai microfoni di Rai Sport: “In campionato è stato un passo a vuoto e quella sconfitta ci ha aiutato, non eravamo noi. Abbiamo vinto il primo round, ma non abbiamo ancora fatto niente. Sappiamo che se siamo concentrati possiamo giocarcela con tutti. Sappiamo la nostra forza, se facciamo il nostro meglio i risultati arriveranno”. A metà della ripresa Cristiano Ronaldo viene sostituito da Morata, il portoghese non prende bene la sostituzione, Pirlo commenta così la reazione dell’attaccante: “E’ normale che non fosse contento, ma dobbiamo preservarlo anche per il campionato. Se anche esce qualche minuto prima va bene. Ha dimostrato ancora una volta il suo valore, ma sabato abbiamo una sfida importante ed è giusto farlo riposare ogni tanto”.

Pirlo: “Grande reazione dopo essere andati sotto”

Dopo la brutta sconfitta in campionato, dove i bianconeri subiscono una Inter perfetta per 90 minuti, per la gara di oggi Andrea Pirlo e i suoi ragazzi sono arrivato più preparati, l’allenatore afferma: “Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi erano convinti del piano tattico e chi gioca o meno conta poco nelle nostre sicurezze. Abbiamo affrontato bene l’Inter fin dal primo minuto e c’è stata una grande reazione dopo essere andati sotto”. Un po’ di turnover per la Vecchia Signora, tante le gare giocate e numerose e ardue quelle che verranno, Pirlo afferma: “Ho scelto la squadra in base all’avversario e alle condizioni fisiche. Abbiamo una rosa ampia e ho scelto quelli che per me erano i migliori per stasera. Hanno dimostrato tutti di essere all’altezza”.