Il derby d’Italia continua, dopo 3 giorni dal fischio finale e tante polemiche, oggi, lunedì, ancora ci sono strascichi della pessima serata di San Siro. Inter-Juventus, tanti gli errori arbitrali e oggi, a pagarne le conseguenze, è lo stesso arbitro. La Penna è stato minacciato di morte.

Inter-Juventus, La Penna rischia un mese di stop

La gestione del derby d’Italia da parte di Federico La Penna, è stata pessima. Dopo l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia, l’arbitro rischia un lungo stop anche se c’è chi addirittura lascia aperta la possibilità che torni subito a dirigere una partita come manovra d’emergenza per superare subito lo shock. Non è ancora certo come si gestirà la cosa. Nel caso dovesse essere fermato dall’AIA, l’arbitro rischia un mese di stop.

Ma non è finita qui. La Penna ha sporto denuncia alla Polizia Postale per le minacce, alcune anche contro sua moglie e le due figlie piccole, ricevute sul web. L’arbitro ha ricevuto non poche frasi forti e violente: “ti sparo”; “ti ammazzo”; “ti veniamo a cercare; sappiamo dove abiti”. La stessa Polizia ha consigliato a lui e alla sua famiglia di non uscire di casa per evitare brutte conseguenze perché potrebbero non essere solo minacce sul web. Intanto, al riguardo, è stato aperto un fascicolo, c’è un’indagine in corso è la Procura di Roma, con il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, seguiranno il caso.