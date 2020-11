Inter, un altro giocatore positivo al Covid19

Altra brutta notizia in casa Inter. Il difensore serbo Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid19

Non c’è pace per l’Inter di Antonio Conte. Dopo i rumors delle ultime ore è arrivata la conferma da parte della società: Aleksandar Kolarov è positivo al Covid19. Il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario.”

L’ex terzino della Roma dovrà stare in quarantena per i prossimi 10 giorni e quindi salterà le sfide di campionato contro il Torino e Sassuolo, e quella di Champions League in programma il 25 novembre contro il Real Madrid. Conte spera dunque di recuperarlo per la gara in programma il prossimo 1° dicembre contro il Borussia Mönchengladbach.