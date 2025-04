Inter, la Champions League è una miniera d’oro: ecco quanto vale la semifinale

La Champions League non è solo teatro del grande calcio e anche sinonimo di entrate proficue di soldi. Ogni passaggio turno porta nelle casse delle società soldi. L’Inter, ad oggi, ha incassato circa 100 milioni di euro, adesso, in caso di semifinale, i nerazzurri porterebbero a casa un bel premio.

Inter, quanti soldi in palio, la Champions è una miniera d’oro

L’Inter, dalla Uefa, per i risultati ottenuti in Europa tra premi, market pool e ranking storico, senza contare gli introiti da stadio, in questa stagione ha già incassato 100 milioni di euro. San Siro sarà pieno stasera con un incasso di quasi 10 milioni di euro, cifra che sarà garantita anche dall’eventuale semifinale di ritorno contro il Barcellona a maggio.

Chi passa il turno tra Inter e Bayern otterrà altri 15 milioni di euro come premi Uefa. A cui andranno sottratti i 3 milioni di euro promessi dal club nerazzurro come bonus alla squadra allenata da Simone Inzaghi. E non finisce qui, se l’Inter vincesse la Champions arriverebbe a 140 milioni di euro tra premi Uefa, market pool e ranking storico, sempre senza contare gli incassi da stadio. L’Uefa verserà 18,5 milioni di euro ai club finalisti e altri 6,5 milioni di euro alla squadra campione d’Europa. Che poi giocherà la Supercoppa Europea, con altri soldi in palio.