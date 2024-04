Inter, la seconda stella vale oro | 50 milioni dai premi Scudetto

L’Inter si appresta a vincere il suo ventesimo Scudetto. Dalla prossima stagione i nerazzurri avranno due stelle cucite sul petto, motivo di orgoglio e felicità, ma anche a livello economico la vittoria della Serie A porta dei proventi notevoli. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, il club incasserà circa 50 milioni di euro da varie fonti. Inoltre la stagione straordinaria della squadra ha aumentato il valore dei cartellini di molti giocatori, accrescendo ulteriormente il patrimonio dell’Inter.

I 50 milioni all’Inter per la seconda stella

I 50 milioni che l’Inter riceverà per aver vinto lo Scudetto della seconda stella si compongono dai 23,4 della Serie A come quota dei diritti tv che spetta alla vincitrice del campionato, altri 10 milioni arrivano dalla UEFA per la qualificazione in Champions in prima fascia, e circa 12 milioni saranno versati come premi dai vari sponsor per il risultato raggiunto. Inoltre questa vittoria moltiplicherà il valore del brand, il che permetterà di richiedere cifre più alte per accordi futuri.